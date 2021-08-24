Лавров: США пытаются навязать другим странам сотрудничавших с ними афганцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся убедить другие страны принять к себе сотрудничавших с НАТО граждан Афганистана «на пару-тройку месяцев» из-за необходимости за это время оформить им американские визы.

«То же самое касается и настойчивых упрямых действий Вашингтона в стремлении убедить ряд стран Центральной Азии и других регионов принять афганских граждан, которые сотрудничали с американцами и со странами НАТО. Причём говорят, что это на пару-тройку месяцев, а потом мы их заберём к себе, нам нужно время, чтобы оформить им визы», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД отметил, что граждане Афганистана, о которых идёт речь в данном случае, сотрудничали с американцами многие годы.

«Если у вас, у американцев, такие порядки, что вам нужно два-три месяца для оформления визы, то почему вы не уважаете интересы тех стран, кому пытаетесь сбагрить вот этих вот афганцев, сотрудничавших с вами?» — сказал Лавров.

Ранее Лавров рассказал о позиции России по ситуации в Афганистане.