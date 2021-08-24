«Политизация будет мешать главной цели — победе над COVID-19»: Лавров о производстве российской вакцины в Венгрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Венгрии. В Будапеште глава внешнеполитического ведомства провёл переговоры со своим коллегой Петером Сийярто. Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества и международную проблематику. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.