«Политизация будет мешать главной цели — победе над COVID-19»: Лавров о производстве российской вакцины в Венгрии

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Роман Шимаев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Венгрии. В Будапеште глава внешнеполитического ведомства провёл переговоры со своим коллегой Петером Сийярто. Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества и международную проблематику. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

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