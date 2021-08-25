Си Цзиньпин провёл телефонные переговоры с Путиным

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Глава КНР Си Цзиньпин провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин провёл телефонные переговоры с Путиным
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что лидеры двух стран договорились усилить координацию по Афганистану.

«Китай готов усилить диалог по Афганистану с Россией и прочими членами международного сообщества», — цитирует ТАСС главу Китая.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов на торжественном приёме в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине высказался о российско-китайских отношениях.

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