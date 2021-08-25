Польша завершает эвакуационную миссию в Афганистане

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач сообщил, что Польша завершает эвакуационную миссию из Афганистана.
Польша завершает эвакуационную миссию в Афганистане
  • Attila Husejnow/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает PAP.

Он отметил, что в среду прибудут два последних эвакуационных польских борта из Кабула.

По его словам, эвакуированы все граждане Польши, а также все бывшие сотрудники закрытого в Кабуле польского посольства.

Пшидач добавил, что в Афганистане ещё остались военнослужащие армии Польши, которые завершают выполнение миссии.

19 августа сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал указ о направлении военного контингента на территорию Афганистана для оказания помощи в эвакуации граждан из страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить