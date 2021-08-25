Польша завершает эвакуационную миссию в Афганистане
- Attila Husejnow/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Об этом сообщает PAP.
Он отметил, что в среду прибудут два последних эвакуационных польских борта из Кабула.
По его словам, эвакуированы все граждане Польши, а также все бывшие сотрудники закрытого в Кабуле польского посольства.
Пшидач добавил, что в Афганистане ещё остались военнослужащие армии Польши, которые завершают выполнение миссии.
19 августа сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал указ о направлении военного контингента на территорию Афганистана для оказания помощи в эвакуации граждан из страны.