Польша завершает эвакуационную миссию в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач сообщил, что Польша завершает эвакуационную миссию из Афганистана.

Об этом сообщает PAP.

Он отметил, что в среду прибудут два последних эвакуационных польских борта из Кабула.

По его словам, эвакуированы все граждане Польши, а также все бывшие сотрудники закрытого в Кабуле польского посольства.

Пшидач добавил, что в Афганистане ещё остались военнослужащие армии Польши, которые завершают выполнение миссии.

19 августа сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал указ о направлении военного контингента на территорию Афганистана для оказания помощи в эвакуации граждан из страны.