Польша направит 100 военных для организации эвакуации граждан из Афганистана

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Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о направлении военного контингента на территорию Афганистана для оказания помощи в эвакуации граждан из страны.
Польша направит 100 военных для организации эвакуации граждан из Афганистана
  • Reuters

Об этом сообщает Польское агентство печати.

Согласно тексту документа, опубликованному на официальном сайте правительственного издания, предполагается в период с 18 августа по 16 сентября направить в Афганистан до 100 польских солдат в целях обеспечения эвакуации граждан Польши и других государств.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что власти страны отправляют самолёт в Афганистан для эвакуации людей.

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