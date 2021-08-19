Польша направит 100 военных для организации эвакуации граждан из Афганистана
- Reuters
Об этом сообщает Польское агентство печати.
Согласно тексту документа, опубликованному на официальном сайте правительственного издания, предполагается в период с 18 августа по 16 сентября направить в Афганистан до 100 польских солдат в целях обеспечения эвакуации граждан Польши и других государств.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что власти страны отправляют самолёт в Афганистан для эвакуации людей.