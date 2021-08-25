Мэр Кабула рассказал о ситуации в городе после прихода талибов
- Reuters
«Быстрые изменения, которые мы переживаем в Афганистане, неожиданные, и ситуация трагическая», — сказал мэр.
При этом он отметил, что в настоящее время в Кабуле спокойная обстановка.
«Люди обеспокоены и боятся прежде всего экономических трудностей», — рассказал Султанзой.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.