Мэр Кабула рассказал о ситуации в городе после прихода талибов

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Мэр афганской столицы Кабула Мохаммад Дауд Султанзой в беседе с RT рассказал о ситуации в городе после прихода талибов*.
Мэр Кабула рассказал о ситуации в городе после прихода талибов
  • Reuters

«Быстрые изменения, которые мы переживаем в Афганистане, неожиданные, и ситуация трагическая», — сказал мэр.

При этом он отметил, что в настоящее время в Кабуле спокойная обстановка.

«Люди обеспокоены и боятся прежде всего экономических трудностей», — рассказал Султанзой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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