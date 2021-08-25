WP: разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении COVID-19
- Reuters
Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей.
Как отмечается, в течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для её обнародования.
По данным источников, в докладе, несмотря на обширный объём изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.
Ранее сообщалось, что разведслужбы США анализируют массив генетических данных о вирусах, которые изучались в Уханьском институте вирусологии.