WP: разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении COVID-19

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Разведывательные службы США представили американскому президенту Джо Байдену свой доклад о происхождении коронавируса, однако в нём они так и не смогли прийти к консенсусу.
WP: разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей.

Как отмечается, в течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для её обнародования.

По данным источников, в докладе, несмотря на обширный объём изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.

Ранее сообщалось, что разведслужбы США анализируют массив генетических данных о вирусах, которые изучались в Уханьском институте вирусологии.

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