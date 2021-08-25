WP: разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении COVID-19

Разведывательные службы США представили американскому президенту Джо Байдену свой доклад о происхождении коронавируса, однако в нём они так и не смогли прийти к консенсусу.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей.

Как отмечается, в течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для её обнародования.

По данным источников, в докладе, несмотря на обширный объём изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.

Ранее сообщалось, что разведслужбы США анализируют массив генетических данных о вирусах, которые изучались в Уханьском институте вирусологии.