Блинкен провёл переговоры с главой МИД Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.

«Блинкен и Маас обменялись взглядами о нашей тесной координации в Афганистане, в том числе по транзиту тысяч человек из Афганистана через базу ВВС «Рамштайне» и через другие объекты в Германии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны также обсудили общую ситуацию в Афганистане и будущие действия.

Ранее Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Афганистане.