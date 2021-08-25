Блинкен провёл переговоры с главой МИД Германии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.
Блинкен провёл переговоры с главой МИД Германии
  • globallookpress.com
  • © Julien Mattia/Keystone Press Agency

«Блинкен и Маас обменялись взглядами о нашей тесной координации в Афганистане, в том числе по транзиту тысяч человек из Афганистана через базу ВВС «Рамштайне» и через другие объекты в Германии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны также обсудили общую ситуацию в Афганистане и будущие действия.

Ранее Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Афганистане.

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