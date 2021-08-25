Блинкен провёл переговоры с главой МИД Германии
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- © Julien Mattia/Keystone Press Agency
«Блинкен и Маас обменялись взглядами о нашей тесной координации в Афганистане, в том числе по транзиту тысяч человек из Афганистана через базу ВВС «Рамштайне» и через другие объекты в Германии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны также обсудили общую ситуацию в Афганистане и будущие действия.
Ранее Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Афганистане.