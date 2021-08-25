Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Афганистане

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.
Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Афганистане
  • globallookpress.com
  • © CNP/Consolidated News Photos

«Государственный секретарь Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить наше продолжающееся сотрудничество в Афганистане и наши усилия по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации наших граждан, союзников и партнёров», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.

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