Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить наше продолжающееся сотрудничество в Афганистане и наши усилия по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации наших граждан, союзников и партнёров», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.