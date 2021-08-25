Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Афганистане
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«Государственный секретарь Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить наше продолжающееся сотрудничество в Афганистане и наши усилия по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации наших граждан, союзников и партнёров», — говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.