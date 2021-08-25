В «Талибане» заявили о хороших отношениях с Россией и Китаем
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«Китай — соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России», — цитирует ТАСС Наима.
Он добавил, что талибы «нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами».
Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что Россия не будет спешить исключать радикальное движение «Талибан» из списка террористических организаций и признавать его представителей новой властью в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.