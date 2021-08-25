В «Талибане» заявили о хороших отношениях с Россией и Китаем

Радикальное движение «Талибан»* имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим.

«Китай — соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России», — цитирует ТАСС Наима.

Он добавил, что талибы «нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами».

Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что Россия не будет спешить исключать радикальное движение «Талибан» из списка террористических организаций и признавать его представителей новой властью в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.