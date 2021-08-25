Байден заявил о высоком риске нападения террористов на аэропорт Кабула

Боевики «Исламского государства»* ищут возможность для атак на силы США и их союзников в Афганистане. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Я полон решимости обеспечить осуществление нашей миссии (по эвакуации из Афганистана. — RT). Я также помню о возрастающих рисках», — цитирует ТАСС Байдена.

Он заявил об «острой и растущей опасности» нападения террористической группировки, известной как «ИГ-Хорасан», — филиала «Исламского государства» в Афганистане.

По словам американского лидера, «каждый день террористы стремятся атаковать аэропорт афганской столицы, атаковать силы США и союзников, а также невинных гражданских».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у американской администрации есть большие опасения относительно угроз для безопасности в аэропорту Кабула.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.