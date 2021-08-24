В Белом доме заявили об опасениях в связи с ситуацией в аэропорту Кабула
- Reuters
- © Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
Об этом она сказала в ходе брифинга.
«У нас есть всё большие опасения относительно угроз, и это, конечно же, отчасти лежит в основе тех оценок, которые делает президент [США Джо Байден], и решений, которые он принимает», — цитирует её ТАСС.
В США ожидают, заявила также Псаки, что просители специальной иммиграционной визы смогут добраться до аэропорта Кабула без препятствий со стороны боевиков «Талибана»*.
Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден поручил своей администрации разработать планы на случай изменения сроков проведения эвакуации из Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.