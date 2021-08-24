Палата представителей США одобрила бюджетный план на $3,5 трлн

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Палата представителей конгресса США проголосовала за одобрение бюджетного плана на 2022 финансовый год в размере $3,5 трлн.
Палата представителей США одобрила бюджетный план на $3,5 трлн
  • Reuters
  • © Sarah Silbiger

По данным CNBC, план был поддержан 220 членами палаты, против проголосовали 212.

Как пишет CNN, принятый бюджетный план предусматривает в том числе расширение программы социальной защиты.

Предложения также будут направлены на рассмотрение сената.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы приблизились к принятию двухпартийного инфраструктурного пакета стоимостью $1 трлн, однако представители Республиканской партии намеренно замедляют процесс.

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