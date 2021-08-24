В ООН заявили о случаях запугивания сотрудников в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что некоторые сотрудники организации сталкиваются в Афганистане с притеснением и запугиванием.

«Я разделяю вашу обеспокоенность, вашу тревогу и боль. Я огорчён сообщениями о том, что некоторые из вас столкнулись с притеснениями и запугиванием», — приводит ТАСС его слова в обращении к персоналу ООН в Афганистане.

Гутерреш заявил, что организация работает над обеспечением безопасности сотрудников.

«Сейчас, когда мы столкнулись с этим новым вызовом, мы работаем над тем, чтобы обеспечить вас необходимым снабжением и направить команды специалистов для поддержки. Мы остаёмся и продолжим делать всё возможное для вашей безопасности и для помощи столь долго страдающему народу Афганистана», — добавил Гутерреш.

Ранее Генсек ООН выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.