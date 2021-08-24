Столтенберг заявил о координирующей роли НАТО в эвакуации людей из Кабула

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс координирует обеспечение эвакуации людей из аэропорта Кабула.

«НАТО также взяло на себя координирующую роль, чтобы обеспечить максимально эффективную эвакуацию людей», — цитирует Столтенберга Интерфакс.

По его словам, несколько сотен сотрудников и подрядчиков НАТО предоставляют такие услуги, как управление воздушным движением, поставка топлива и связь в аэропорту.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что участники блока выступили за сохранение контроля альянса над аэропортом Кабула после 31 августа.