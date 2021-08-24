Столтенберг заявил о координирующей роли НАТО в эвакуации людей из Кабула

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс координирует обеспечение эвакуации людей из аэропорта Кабула.
Столтенберг заявил о координирующей роли НАТО в эвакуации людей из Кабула
  • Reuters

«НАТО также взяло на себя координирующую роль, чтобы обеспечить максимально эффективную эвакуацию людей», — цитирует Столтенберга Интерфакс.

По его словам, несколько сотен сотрудников и подрядчиков НАТО предоставляют такие услуги, как управление воздушным движением, поставка топлива и связь в аэропорту.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что участники блока выступили за сохранение контроля альянса над аэропортом Кабула после 31 августа.

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