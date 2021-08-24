Столтенберг заявил о координирующей роли НАТО в эвакуации людей из Кабула
- Reuters
«НАТО также взяло на себя координирующую роль, чтобы обеспечить максимально эффективную эвакуацию людей», — цитирует Столтенберга Интерфакс.
По его словам, несколько сотен сотрудников и подрядчиков НАТО предоставляют такие услуги, как управление воздушным движением, поставка топлива и связь в аэропорту.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что участники блока выступили за сохранение контроля альянса над аэропортом Кабула после 31 августа.