G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном»
- Reuters
«Как G7, мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном». Возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.
По его словам, главное условие, которое ставит G7, — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.
Ранее Борис Джонсон анонсировал срочные переговоры G7 по Афганистану 24 августа.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.