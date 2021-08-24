G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном»*.
G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном»
  • Reuters

«Как G7, мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном». Возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7, — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

Ранее Борис Джонсон анонсировал срочные переговоры G7 по Афганистану 24 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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