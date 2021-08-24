Лавров рассказал о близости позиций России и Венгрии по основным вопросам

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что позиции России и Венгрии по ключевым вопросам деятельности государств близки.
Лавров рассказал о близости позиций России и Венгрии по основным вопросам
  • Reuters

«Состоявшаяся дискуссия подтвердила близость России и Венгрии по ключевым вопросам деятельности государства, включая проведение независимой политики, опирающейся на национальные интересы», — приводит ТАСС его слова на встрече с вице-премьером Венгрии Жольтом Шемьеном.

Лавров подчеркнул, что страны привержены «традиционным христианским ценностям в качестве неотъемлемого элемента деятельности и внутри страны, и на международной арене».

Он также отметил, что Москва уважает позицию Будапешта и считает важным отстаивать принципы «в условиях, когда их многие пытаются подвергнуть сомнению и ревизии».

Ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поблагодарил Лаврова за личный вклад в вакцинацию российским препаратом «Спутник V» в Венгрии.

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