Глава МИД Венгрии поблагодарил Лаврова за личный вклад в вопросе вакцинации

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова за личный вклад в вакцинацию российским препаратом «Спутник V» в Венгрии.

«Я бы хотел выразить вам мою личную благодарность за вашу помощь в получении нами вакцины «Спутник V» в начале этого года. Без вашего личного вклада мы бы не смогли провести самую успешную кампанию по вакцинации в ЕС. «Спутник V» был необходим нам», — приводит ТАСС слова Сийярто.

Лавров отметил, что Москва ценит отношения с Венгрией, которые развиваются.

«Вы упомянули сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Нам удалось добиться хороших результатов, как вы сказали», — добавил российский министр.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Венгрию.