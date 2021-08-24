Глава МИД Венгрии поблагодарил Лаврова за личный вклад в вопросе вакцинации

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Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова за личный вклад в вакцинацию российским препаратом «Спутник V» в Венгрии.
Глава МИД Венгрии поблагодарил Лаврова за личный вклад в вопросе вакцинации
  • Reuters

«Я бы хотел выразить вам мою личную благодарность за вашу помощь в получении нами вакцины «Спутник V» в начале этого года. Без вашего личного вклада мы бы не смогли провести самую успешную кампанию по вакцинации в ЕС. «Спутник V» был необходим нам», — приводит ТАСС слова Сийярто.

Лавров отметил, что Москва ценит отношения с Венгрией, которые развиваются.

«Вы упомянули сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Нам удалось добиться хороших результатов, как вы сказали», — добавил российский министр.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Венгрию

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