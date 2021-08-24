В Греции невакцинированных граждан обязали постоянно тестироваться на COVID-19

Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас заявил, что власти страны приняли решение обязать невакцинированных граждан сдавать каждую неделю один-два теста на коронавирус и оплачивать их из собственных средств.

Как сообщает ТАСС, он заявил, что это требование будет действовать «с 13 сентября 2021 года по 31 марта следующего года».

Вместе с этим стоимость теста, который нужно будет сдавать в частных медицинских центрах, решили снизить с €20 до €10.

Уточняется, что частота сдачи теста будет зависеть от сферы деятельности невакцинированного. Так, например, работники туристического сектора, предприятий общественного питания и задействованные в записи телепрограмм должны будут сдавать два экспресс-теста в неделю.

В июле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об обязательной вакцинации для ряда граждан.