Германия эвакуировала из Кабула более 200 человек за сутки

Германия 24 августа организовала вывозные рейсы из Афганистана для более чем 200 человек.

Об этом сообщает МИД ФРГ в аккаунте в Twitter.

«Эвакуация продолжается в сложных условиях. Первым рейсом из Кабула сегодня вылетели более 200 человек, вчера на пяти самолётах Афганистан покинули более 900 человек. Наши коллеги и солдаты из бундесвера неустанно работают над тем, чтобы эвакуировать как можно больше людей», — говорится в официальном заявлении ведомства.

На прошлой неделе Военно-воздушные силы Германии совершили 11 эвакуационных рейсов из Кабула в Ташкент и вывезли около 1,6 тыс. человек, среди которых были как граждане ФРГ, так и нуждающиеся в защите иностранцы.