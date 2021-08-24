Германия эвакуировала из Кабула более 200 человек за сутки

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Германия 24 августа организовала вывозные рейсы из Афганистана для более чем 200 человек.
Германия эвакуировала из Кабула более 200 человек за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает МИД ФРГ в аккаунте в Twitter.

«Эвакуация продолжается в сложных условиях. Первым рейсом из Кабула сегодня вылетели более 200 человек, вчера на пяти самолётах Афганистан покинули более 900 человек. Наши коллеги и солдаты из бундесвера неустанно работают над тем, чтобы эвакуировать как можно больше людей», — говорится в официальном заявлении ведомства.

На прошлой неделе Военно-воздушные силы Германии совершили 11 эвакуационных рейсов из Кабула в Ташкент и вывезли около 1,6 тыс. человек, среди которых были как граждане ФРГ, так и нуждающиеся в защите иностранцы.

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