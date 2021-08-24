Моргулов и спецпредставитель МИД Южной Кореи провели консультации

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Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов и спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провели консультации в Сеуле.
Моргулов и спецпредставитель МИД Южной Кореи провели консультации
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подробно обсуждалась обстановка вокруг Корейского полуострова. Подчёркнута важность продолжения регулярного диалога между Россией и Республикой Корея, а также всеми другими вовлечёнными сторонами в интересах совместного урегулирования проблем субрегиона политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Моргулов провёл переговоры с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном и заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Бэ.

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