Моргулов и спецпредставитель МИД Южной Кореи провели консультации
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Подробно обсуждалась обстановка вокруг Корейского полуострова. Подчёркнута важность продолжения регулярного диалога между Россией и Республикой Корея, а также всеми другими вовлечёнными сторонами в интересах совместного урегулирования проблем субрегиона политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Моргулов провёл переговоры с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном и заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Бэ.