Замглавы МИД России Моргулов провёл переговоры с коллегами из Южной Кореи

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл переговоры с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном и заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Бэ.

«Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что пристальное внимание было уделено задачам по активизации торгово-экономического сотрудничества и гуманитарного взаимодействия.

Встреча была посвящена реализации мероприятий программы Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея в честь 30-летия дипломатических отношений между странами.

Ранее Моргулов и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким обсудили возможности межкорейского урегулирования.