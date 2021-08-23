Замглавы МИД России Моргулов провёл переговоры с коллегами из Южной Кореи
- РИА Новости
«Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений», — говорится в сообщении МИД России.
Отмечается, что пристальное внимание было уделено задачам по активизации торгово-экономического сотрудничества и гуманитарного взаимодействия.
Встреча была посвящена реализации мероприятий программы Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея в честь 30-летия дипломатических отношений между странами.
Ранее Моргулов и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким обсудили возможности межкорейского урегулирования.