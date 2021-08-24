Шойгу назвал Египет стратегическим партнёром России в Африке

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Египет является стратегическим партнёром России на Африканском континенте.

Соответствующее заявление он сделал во время переговоров делегаций оборонных ведомств России и Египта в Москве.

«Египет является стратегическим партнёром России на Африканском континенте. С удовлетворением отмечаем близость взглядов Москвы и Каира на вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом», — сказал Шойгу.

Вместе с этим он заявил о настрое сторон на продолжение активного взаимодействия в укреплении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее сообщалось, что министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки в рамках официального визита в Россию примет участие в заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству между странами.