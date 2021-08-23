Глава Минобороны Египта вылетел в Россию на заседание комиссии по ВТС

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Министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки в рамках официального визита в Россию примет участие в заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству между странами.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны страны.

В пресс-службе ведомства отметили, что египетская делегация пробудет в России несколько дней для обсуждения способов укрепления военных связей между двумя государствами.

«Командующий ВС Египта генерал-полковник Мухаммад Заки примет участие в работе 7-го заседания совместной египетско-российской комиссии по военно-техническому сотрудничеству… на которой будут обсуждены многие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в заявлении Минобороны Египта.

В мае в Каире был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством спорта России и Министерством молодёжи и спорта Египта.

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