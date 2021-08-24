Более 800 человек были эвакуированы из Афганистана в Испанию

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Более 800 человек были эвакуированы из Афганистана в Испанию, ещё 420 человек на трёх самолётах должны прибыть во вторник, 24 августа.
Более 800 человек были эвакуированы из Афганистана в Испанию
  • Reuters

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью Cadena Ser.

На военно-воздушную базу в Торрехоне ежедневно прибывают рейсы, на которых эвакуируют афганцев, сотрудничавших с испанцами, членов их семей и активистов, а также жителей Афганистана, сотрудничавших со структурами ЕС и с США. 

По данным МВД, из 815 афганцев, которые прибыли на испанскую базу Торрехон-де-Ардос (Мадрид), 354 заявили, что будут просить политического убежища в Испании.

Ранее глава Транспортного командования Вооружённых сил США генерал Стив Лайонс заявил, что три ребёнка родились во время эвакуационных рейсов из Афганистана.

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