Ирландия направит группу дипломатов в Кабул для эвакуации граждан страны
- Reuters
«Сегодня я одобряю отправку небольшой группы дипломатов при поддержке рейнджеров армии в аэропорт Кабула», — написал Ковени в Twitter.
Как отмечается, дипломаты будут работать с международными партнёрами Ирландии, чтобы помочь в эвакуации оставшихся граждан страны.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти перевыполняют план по темпам эвакуации людей из Афганистана.