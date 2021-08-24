Ирландия направит группу дипломатов в Кабул для эвакуации граждан страны

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Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что в аэропорт Кабула направится группа дипломатов и военнослужащих для помощи в эвакуации ирландских граждан.
Ирландия направит группу дипломатов в Кабул для эвакуации граждан страны
  • Reuters

«Сегодня я одобряю отправку небольшой группы дипломатов при поддержке рейнджеров армии в аэропорт Кабула», — написал Ковени в Twitter.

Как отмечается, дипломаты будут работать с международными партнёрами Ирландии, чтобы помочь в эвакуации оставшихся граждан страны.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти перевыполняют план по темпам эвакуации людей из Афганистана.

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