В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения до конца октября

Власти Марокко продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введённого в марте 2020 года для борьбы с коронавирусом, до 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

«Правительство... приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны до 31 октября 2021 года в рамках усилий по борьбе с распространением пандемии коронавируса», — говорится в коммюнике кабмина.

Ранее власти Молдавии ужесточили карантинные меры из-за фиксируемого роста числа заболеваний COVID-19.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.