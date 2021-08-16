В Молдавии ужесточили карантинные меры из-за COVID-19

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Власти Молдавии ужесточили карантинные меры из-за фиксируемого роста числа заболеваний COVID-19.
В Молдавии ужесточили карантинные меры из-за COVID-19
  • Reuters

«Вновь введено обязательное ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, включая общественный транспорт, а также на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние не менее 1 м», — приводит ТАСС сообщение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Обязательным также является соблюдение социальной дистанции между людьми не менее 1 м, за исключением случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми.

Согласно новым правилам, до 50% от вместимости ограничен доступ в заведения общественного питания в закрытых помещениях, в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, а также на массовые мероприятия.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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