NYT: в США пять человек погибли в результате наводнения после шторма
Как минимум пять человек скончались из-за наводнения, вызванного тропическим штормом в штате Северная Каролина в США, сообщает The New York Times со ссылкой на данные местных властей.
- Reuters
Отмечается, что наводнение нанесло ущерб на сумму не менее $300 млн и разрушило порядка 225 строений.
В июле один человек погиб из-за обрушившегося на Флориду шторма «Эльза».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube