NYT: в США пять человек погибли в результате наводнения после шторма

Короткая ссылка
Как минимум пять человек скончались из-за наводнения, вызванного тропическим штормом в штате Северная Каролина в США, сообщает The New York Times со ссылкой на данные местных властей.
NYT: в США пять человек погибли в результате наводнения после шторма
  • Reuters

Отмечается, что наводнение нанесло ущерб на сумму не менее $300 млн и разрушило порядка 225 строений.

В июле один человек погиб из-за обрушившегося на Флориду шторма «Эльза».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить