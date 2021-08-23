NYT: в США пять человек погибли в результате наводнения после шторма

Как минимум пять человек скончались из-за наводнения, вызванного тропическим штормом в штате Северная Каролина в США, сообщает The New York Times со ссылкой на данные местных властей.

Reuters

Отмечается, что наводнение нанесло ущерб на сумму не менее $300 млн и разрушило порядка 225 строений. В июле один человек погиб из-за обрушившегося на Флориду шторма «Эльза».