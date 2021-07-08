Один человек погиб из-за обрушившегося на Флориду шторма «Эльза»
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, во Флориде человек погиб, когда из-за сильного ветра дерево упало на две машины. В Джорджии же люди пострадали, когда шторм обрушился на палаточный лагерь на базе ВМС.
Уточняется, что в настоящий момент скорость ураган достигает примерно 72 км/ч.
Ранее власти Кубы провели эвакуацию по меньшей мере 180 тыс. человек в центральных и восточных районах острова из-за тропического шторма «Эльза».