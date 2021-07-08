Один человек погиб из-за обрушившегося на Флориду шторма «Эльза»

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Один человек погиб в американском штате Флорида и ещё несколько пострадали в штате Джорджия из-за обрушившегося на регион тропического шторма «Эльза».
Один человек погиб из-за обрушившегося на Флориду шторма «Эльза»
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, во Флориде человек погиб, когда из-за сильного ветра дерево упало на две машины. В Джорджии же люди пострадали, когда шторм обрушился на палаточный лагерь на базе ВМС.

Уточняется, что в настоящий момент скорость ураган  достигает примерно 72 км/ч. 

Ранее власти Кубы провели эвакуацию по меньшей мере 180 тыс. человек в центральных и восточных районах острова из-за тропического шторма «Эльза».

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