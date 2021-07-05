На Кубе эвакуировали 180 тысяч человек из-за шторма «Эльза»

Короткая ссылка
Власти Кубы провели эвакуацию по меньшей мере 180 тысяч человек в центральных и восточных районах острова из-за приближения тропического шторма «Эльза».

Об этом пишет агентство Associated Press.

Отмечается, что основной удар стихии по острову придётся в понедельник, 5 июня.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека стали жертвами шторма «Эльза», который сформировался в Карибском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить