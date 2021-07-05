На Кубе эвакуировали 180 тысяч человек из-за шторма «Эльза»
Власти Кубы провели эвакуацию по меньшей мере 180 тысяч человек в центральных и восточных районах острова из-за приближения тропического шторма «Эльза».
Об этом пишет агентство Associated Press.
Отмечается, что основной удар стихии по острову придётся в понедельник, 5 июня.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека стали жертвами шторма «Эльза», который сформировался в Карибском море.
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