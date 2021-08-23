Иран возобновил поставки бензина в Афганистан

Иран возобновил поставки бензина и дизельного топлива в Афганистан после снижения «Талибаном»* таможенных тарифов на 70%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Союза экспортёров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамида Хосейни.

«Иран возобновил экспорт бензина и дизельного топлива в Афганистан», — заявил он.

По словам Хосейни, экспорт «возобновился несколько дней назад, после того как талибы снизили тариф на ввоз топлива из Ирана на 70%».

Ранее в«Талибане» назвали 31 августа красной чертой для вывода военнослужащих США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.