Иран возобновил поставки бензина в Афганистан
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Союза экспортёров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамида Хосейни.
«Иран возобновил экспорт бензина и дизельного топлива в Афганистан», — заявил он.
По словам Хосейни, экспорт «возобновился несколько дней назад, после того как талибы снизили тариф на ввоз топлива из Ирана на 70%».
Ранее в«Талибане» назвали 31 августа красной чертой для вывода военнослужащих США.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.