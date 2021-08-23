В Афганистане сообщили о приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула

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Управление гражданской авиации Афганистана сообщило, что все рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены до дальнейших указаний.
В Афганистане сообщили о приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула
  • Reuters

Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook управления.

«Все рейсы международного аэропорта Хамида Карзая приостановлены», — заявили авиавласти Афганистана.

Также в сообщении граждан призвали не посещать территорию аэропорта для того, чтобы избежать образования толпы и возможных несчастных случаев.

Ранее СМИ сообщили, что США изменили правила допуска людей к международному аэропорту Кабула.

В сообщении говорилось, что в аэропорт будут пускать лишь граждан США и стран НАТО, а также владельцев грин-карт.

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