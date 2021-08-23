В Афганистане сообщили о приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула
- Reuters
Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook управления.
«Все рейсы международного аэропорта Хамида Карзая приостановлены», — заявили авиавласти Афганистана.
Также в сообщении граждан призвали не посещать территорию аэропорта для того, чтобы избежать образования толпы и возможных несчастных случаев.
Ранее СМИ сообщили, что США изменили правила допуска людей к международному аэропорту Кабула.
В сообщении говорилось, что в аэропорт будут пускать лишь граждан США и стран НАТО, а также владельцев грин-карт.