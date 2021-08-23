США заявили об эвакуации более 10 тысяч человек из Афганистана за сутки
- Reuters
«С 03:00 EDT (10:00 мск) 22 августа по 03:00 EDT (10:00 мск) 23 августа военные самолёты США эвакуировали из Кабула примерно 10 400 человек. Самолёты коалиции эвакуировали около 5900 человек», — написал Бейтс в Twitter.
По его словам, с 14 августа Вашингтон эвакуировал или способствовал эвакуации 37 тыс. человек.
Ранее в НАТО заявили, что поддержание работы аэропорта в Кабуле и эвакуация людей являются непосредственными и насущными задачами блока в текущий момент.