В «Рособоронэкспорте» прокомментировали ситуацию в Афганистане

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев прокомментировал ситуацию в Афганистане.

«Мы наблюдаем за событиями, конечно. В случае возникновения такой необходимости (в поставках оружия. — RT) у сопредельных стран или наших партнёров — с учётом угрозы «Талибана»* в Афганистане или какого-либо другого непредвиденного развития событий — мы готовы реагировать», — цитирует Михеева Интерфакс.

17 августа сообщалось, что на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые манёвры с участием около 1 тыс. военнослужащих.