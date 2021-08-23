В «Рособоронэкспорте» прокомментировали ситуацию в Афганистане

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Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев прокомментировал ситуацию в Афганистане.
В «Рособоронэкспорте» прокомментировали ситуацию в Афганистане
  • РИА Новости

«Мы наблюдаем за событиями, конечно. В случае возникновения такой необходимости (в поставках оружия. — RT) у сопредельных стран или наших партнёров — с учётом угрозы «Талибана»* в Афганистане или какого-либо другого непредвиденного развития событий — мы готовы реагировать», — цитирует Михеева Интерфакс.

17 августа сообщалось, что на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые манёвры с участием около 1 тыс. военнослужащих.

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