The Sun: Елизавета II готовится судиться с принцем Гарри и Меган Маркл

Короткая ссылка
Британская королева Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд в случае, если заявления её внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл будут клеветническими.

Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

«Всему есть предел. Её Величество выведена из себя постоянными нападками. До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут»,— заявил собеседник издания.

В настоящее время команда юристов королевской семьи проводит консультации с экспертами в вопросах клеветы и частной жизни. По информации The Sun, особое внимание уделяется мемуарам, автором которых выступает принц Гарри, — выход книги запланирован на 2022 год.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью телеканалу CBS. В частности, они рассказали, что провели тайную свадебную церемонию за три дня до официальной свадьбы, которая состоялась 19 мая 2018 года. 

Кроме того, Маркл сообщила, что некто из родственников мужа в обсуждениях поднимал вопрос цвета кожи её будущего ребёнка. Позднее ведущая Опра Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филипп.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить