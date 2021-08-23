The Sun: Елизавета II готовится судиться с принцем Гарри и Меган Маркл

Британская королева Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд в случае, если заявления её внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл будут клеветническими.

Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

«Всему есть предел. Её Величество выведена из себя постоянными нападками. До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут»,— заявил собеседник издания.

В настоящее время команда юристов королевской семьи проводит консультации с экспертами в вопросах клеветы и частной жизни. По информации The Sun, особое внимание уделяется мемуарам, автором которых выступает принц Гарри, — выход книги запланирован на 2022 год.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью телеканалу CBS. В частности, они рассказали, что провели тайную свадебную церемонию за три дня до официальной свадьбы, которая состоялась 19 мая 2018 года.

Кроме того, Маркл сообщила, что некто из родственников мужа в обсуждениях поднимал вопрос цвета кожи её будущего ребёнка. Позднее ведущая Опра Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филипп.