В Совфеде и Госдуме объяснили слова Меркель о санкциях против России из-за «Северного потока — 2»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров и заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировали в беседе с RT заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве о том, что Германия может ввести санкции против России, если Москва попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие.

Владимир Джабаров выразил мнение, что заявление Меркель можно расценивать как «дежурную фразу и домашнюю заготовку».

«Меркель говорила об этом, когда встречалась с Байденом... Я думаю, что это набор заготовок, поэтому на это обращать внимания особо не надо. Наш президент очень чётко сказал, что мы готовы к транспортировке газа и через «Северный поток — 2», и через украинский транзит, но для этого надо знать, кто и что хочет покупать», — пояснил сенатор.

Он также напомнил, что скоро будет избран новый канцлер, поэтому, по его мнению, Меркель, делая подобные заявления, пытается заручиться поддержкой избирателей в адрес партии.

По словам Игоря Ананских, Россия давно поставляет газ и нефть в Европу и никогда не использовала эти поставки в качестве оружия.

«Ещё в глубокие советские времена начались поставки газа в Европу... Не было никаких проблем. Это чисто коммерция, никакой политики в этом нет и не будет — в этом может не сомневаться ни германская, ни украинская стороны», — пояснил депутат.

По словам парламентария, Меркель с помощью такого высказывания пытается «морально поддержать» Украину.

Ранее Меркель после встречи с Зеленским в Киеве заявила, что Германия может ввести санкции против России, если Москва попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Украина рассматривает газопровод «исключительно через призму безопасности».