Франция выступает за сотрудничество с Россией, Ираном и КНР в афганском урегулировании

Власти Франции выступают за сотрудничество с Россией, Ираном и Китаем в урегулировании ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Дело урегулирования требует выхода за пределы форматов G7 и НАТО, чтобы в инициативах могли участвовать Россия, Иран и Китай», — заявил французский министр в интервью журналу Le Journal du Dimanche.

По его словам, это было одной из причин переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с Макроном. Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти там радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.