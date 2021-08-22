Франция выступает за сотрудничество с Россией, Ираном и КНР в афганском урегулировании

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Власти Франции выступают за сотрудничество с Россией, Ираном и Китаем в урегулировании ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Франция выступает за сотрудничество с Россией, Ираном и КНР в афганском урегулировании
  • Reuters

«Дело урегулирования требует выхода за пределы форматов G7 и НАТО, чтобы в инициативах могли участвовать Россия, Иран и Китай», — заявил французский министр в интервью журналу Le Journal du Dimanche.

По его словам, это было одной из причин переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с Макроном. Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти там радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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