Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию в Афганистане

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти там радикального движения «Талибан»*.
Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию в Афганистане
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры выразили готовность к совместным усилиями для установления в Афганистане мира и стабильности.

Ранее Путин и премьер Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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