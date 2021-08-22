Генконсульство России: в Японии отказываются предоставить информацию о просящем убежище

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Японские компетентные органы отказываются предоставить российской стороне официальную информацию о человеке, который якобы приплыл с острова Кунашир ради подачи прошения о предоставлении убежища в Японии. Об этом сообщили в генконсульстве России в Саппоро.

«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, «полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро».

По данным генконсульства, начальник отдела иммиграционного контроля иммиграционной службы Японии объясняет невозможность сотрудничества с российской стороной отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтверждённым гражданством этого человека.

Ранее стало известно, что россиянин проплыл около 20 км от острова Кунашир до японского острова Хоккайдо с намерением обратиться за убежищем к третьей стране.

Российское посольство заявило в Facebook, что дипломаты находятся «в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств» произошедшего.

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