Генконсульство России: в Японии отказываются предоставить информацию о просящем убежище
«Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, «полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро».
По данным генконсульства, начальник отдела иммиграционного контроля иммиграционной службы Японии объясняет невозможность сотрудничества с российской стороной отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтверждённым гражданством этого человека.
Ранее стало известно, что россиянин проплыл около 20 км от острова Кунашир до японского острова Хоккайдо с намерением обратиться за убежищем к третьей стране.
Российское посольство заявило в Facebook, что дипломаты находятся «в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств» произошедшего.