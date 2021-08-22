В Индии за сутки выявили почти 31 тысячу случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 30 948 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 32 424 324.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 403 человека, всего в Индии скончались более 434 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее Виталий Зверев — микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН — в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.