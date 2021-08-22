В Госдепе США отказались комментировать информацию о кибератаке

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Представители Госдепартамента США отказались давать комментарии по поводу кибератаки, совершённой в отношении ведомства.

«Госдепартамент серьёзно относится к обязательствам по защите информации и постоянно предпринимает шаги, направленные на обеспечение безопасности данных», — заявил представитель Госдепа в комментарии ТАСС.

По словам собеседника издания, из соображений безопасности в ведомстве не могут публично обсуждать природу и масштабы предполагаемого инцидента.

Журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик ранее сообщила о кибератаке на Госдеп США, которая произошла около двух недель назад. По её словам, информация поступила от Киберкомандования ВС Соединённых Штатов.

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