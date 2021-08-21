Во Франции против санитарного паспорта протестовали более 175 тысяч человек

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В городах Франции в субботу, 21 августа, в протестах против введённой в республике системы санитарных паспортов приняли участие 175 503 человека.
Во Франции против санитарного паспорта протестовали более 175 тысяч человек
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Всего во Франции в эту субботу состоялось 220 акций, в том числе четыре манифестации прошли в Париже при участии порядка 14 700 протестующих.

В предыдущую субботу, 14 августа, власти заявили, что на улицы вышли 214 845 манифестантов.

Ранее сообщалось, что Конституционный совет Франции в четверг, 5 августа, поддержал продление действия санитарного паспорта.

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