Во Франции против санитарного паспорта протестовали более 175 тысяч человек

В городах Франции в субботу, 21 августа, в протестах против введённой в республике системы санитарных паспортов приняли участие 175 503 человека.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Всего во Франции в эту субботу состоялось 220 акций, в том числе четыре манифестации прошли в Париже при участии порядка 14 700 протестующих.

В предыдущую субботу, 14 августа, власти заявили, что на улицы вышли 214 845 манифестантов.

Ранее сообщалось, что Конституционный совет Франции в четверг, 5 августа, поддержал продление действия санитарного паспорта.