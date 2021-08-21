Во Франции против санитарного паспорта протестовали более 175 тысяч человек
- Reuters
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Всего во Франции в эту субботу состоялось 220 акций, в том числе четыре манифестации прошли в Париже при участии порядка 14 700 протестующих.
В предыдущую субботу, 14 августа, власти заявили, что на улицы вышли 214 845 манифестантов.
Ранее сообщалось, что Конституционный совет Франции в четверг, 5 августа, поддержал продление действия санитарного паспорта.