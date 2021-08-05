Конституционный совет Франции поддержал продление действия санитарного пропуска

Конституционный совет Франции в четверг, 5 августа, поддержал продление действия санитарного пропуска.

Отмечается, что «паспорт здоровья» будет необходим для посещения торговых центров, кафе, баров, ресторанов.

Как пишет Le Figaro, данная мера должна начать действовать с 9 августа.

Также Конституционный совет одобрил обязательную вакцинацию лиц, осуществляющих уход.

При этом Конституционный совет осудил положения о досрочном прекращении определённых трудовых договоров и обязательную самоизоляцию людей с подтверждённым коронавирусом.