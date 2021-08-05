Конституционный совет Франции поддержал продление действия санитарного пропуска

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Конституционный совет Франции в четверг, 5 августа, поддержал продление действия санитарного пропуска.
Конституционный совет Франции поддержал продление действия санитарного пропуска
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что «паспорт здоровья» будет необходим для посещения торговых центров, кафе, баров, ресторанов.

Как пишет Le Figaro, данная мера должна начать действовать с 9 августа.

Также Конституционный совет одобрил обязательную вакцинацию лиц, осуществляющих уход. 

При этом Конституционный совет осудил положения о досрочном прекращении определённых трудовых договоров и обязательную самоизоляцию людей с подтверждённым коронавирусом.

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