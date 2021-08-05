Конституционный совет Франции поддержал продление действия санитарного пропуска
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Отмечается, что «паспорт здоровья» будет необходим для посещения торговых центров, кафе, баров, ресторанов.
Как пишет Le Figaro, данная мера должна начать действовать с 9 августа.
Также Конституционный совет одобрил обязательную вакцинацию лиц, осуществляющих уход.
При этом Конституционный совет осудил положения о досрочном прекращении определённых трудовых договоров и обязательную самоизоляцию людей с подтверждённым коронавирусом.