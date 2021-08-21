В Пентагоне заявили об отсутствии запросов из Афганистана на нанесение авиаударов по стране

Американский генерал Хэнк Тейлор заявил, что власти США не получали запросов от противостоящих радикальному движению «Талибан»* в Афганистане сил на нанесение авиаударов на территории страны.

«Никто не рассматривает и не говорит об этом, в настоящее время подобных запросов не поступало», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, поступали ли от афганских военных или кого-либо ещё соответствующие просьбы.

17 августа источник сообщил, что силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в провинции Парван к северу от Кабула и в районе Панджшера, а в регион направляются 10 тыс. военных под руководством маршала Абдул-Рашида Дустума.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.