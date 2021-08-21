Премьеры стран Балтии и Польши осудили политическое использование нелегальной миграции

Премьеры стран Балтии и Польши выступили с осуждением использования нелегальной миграции в качестве инструмента политического давления.

Об этом по итогам видеоконференции глав правительств Литвы, Латвии, Эстонии и Польши сообщила пресс-служба премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

«Премьеры резко осудили гибридную войну, начатую белорусским режимом против ЕС, а также использование незаконной миграции как средства политического давления», — приводит ТАСС сообщение.

Они отметили, что «необходимо принять меры к усилению защиты внешних границ Евросоюза».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, который обвинил Минск и Москву в миграционных проблемах на польской границе.