Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Польши о миграционном кризисе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, который обвинил Минск и Москву в миграционных проблемах на польской границе.

Соответствующий пост она опубликовала на своём канале в Telegram.

«Не комментируя очередной приступ русофобии Варшавы, но характеризуя его как клинический, напомню факты... На польско-белорусской границе оказались несколько десятков мигрантов, самая большая группа — 60 человек», — написала представитель МИД России.

Вместе с этим она отметила, что, по оценке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, к концу 2016 года в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), которые, как отметила Захарова, стали «полигоном трагичных экспериментов НАТО», прибыли 5,2 млн мигрантов и беженцев. По данным Фонда ООН в области народонаселения, за 2015–2020 годы в страны Европы переселились приблизительно 5,8 млн мигрантов, в основном из региона БВСА.

«И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой. Например, Польша активно участвовала в нападении на Ирак. Только в этой стране в 2002–2008 годах в военной операции с учётом ротации личного состава приняли участие более 10 тыс. польских военнослужащих. Внимание, вопрос: когда и как Варшава охарактеризует свои игры и игры НАТО, спровоцировавшие невиданный миграционный кризис и межконтинентальный исход народов?» — указала она.

Ранее Блащак обвинил Минск и Москву в миграционных проблемах на границе страны.