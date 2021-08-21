В Совфеде высказались о ситуации с заходом российских кораблей в испанский порт

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя в беседе с RT ситуацию с заходом российских кораблей в испанский порт, заявил о слабости испанской внешней политики.

«Я считаю, что это решение показывает слабость испанской внешней политики. Казалось бы, есть декларация, есть партнёрство, неплохо развиваются наши отношения, российские суда заходили в порт не один раз… И всё это надо было бы продолжать, но испанское государство решило пожертвовать своим имиджем, фактически продемонстрировав, что Испания не является суверенным и самостоятельным государством», — заявил сенатор.

По его мнению, подобная позиция Испании — во вред самой стране.

«Что касается нас, мы, понятное дело, из любой ситуации найдём выход. С учётом того, что практически все страны Европы, за редким исключением, входят в блок НАТО. И понятно, что мы для осуществления своей военно-политической миссии должны искать какие-то особые возможности. И мы будем искать их, с учётом позиции Испании в том числе», — заключил Цеков.

Ранее, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона с удивлением узнала об отказе Испании пустить российские корабли в порт города Сеуты.

Она отметила, что такой шаг противоречит декларации о партнёрстве между странами.

Представитель МИД также не исключила, что испанская сторона передала СМИ информацию об инциденте для того, чтобы «продемонстрировать своё равнение на русофобское крыло НАТО» перед саммитом альянса, который планируют провести в Мадриде в 2022 году.