Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджем Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Афганистане.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что лидеры двух стран обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа 2021 года самолёта Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане.

18 августа Эрдоган заявлял о планах провести переговоры с Путиным.