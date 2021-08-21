Глава МИД Чехии заявил о необходимости начать переговоры с «Талибаном»

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о необходимости начать переговоры с представителями движения «Талибан»* в Афганистане.

«В Афганистане только ещё будет формироваться правительство. Посмотрим, какую форму оно будет иметь», — приводит iDNES.cz его слова.

Он отметил необходимость начать говорить с талибами.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что талибы хотят «дружеских отношений со всеми странами мира, в том числе с США».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.